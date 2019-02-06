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«Нэшвилл» приобрёл нападающего Коди Маклауда в результате обмена с «Рейнджерс»

«Нэшвилл» приобрёл нападающего Коди Маклауда в результате обмена с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Коди Маклауд обменян в «Нэшвилл Предаторз», сообщает официальный сайт клуба Западной конференции.

Взамен «синерубашечники» получили выбор в седьмом раунде драфта-2020. В нынешнем сезоне 34-летний Маклауд провёл 31 матч в регулярном чемпионате, отметившись одной заброшенной шайбой. На его счету показатель полезности «-10» и 60 минут штрафного времени.

Маклауд выступал за «хищников» в сезонах-2016/17 и 2017/18. Провёл 54 игры в форме клуба из штата Теннесси, набрал 7 (5+2) очков и заработал 165 минут штрафа. Ранее канадец защищал цвета «Колорадо Эвеланш», который подписал с ним контракт в 2006 году.

Сегодня, 6 февраля, «Нэшвилл» приобрёл у «Нью-Джерси» форварда Брайана Бойла.

«Нью-Джерси» обменял форварда Брайана Бойла в «Нэшвилл»
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