Анисимов: шайба с чипом — это будущее, её нужно обкатывать и тестировать

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов после семинара по хоккейным технологиям рассказал, какие изменения произойдут в следующем году.



«Мы ещё раз напомнили специалистам обо всех нюансах технического регламента КХЛ. Особенно подчеркнули, что следующий этап — переход на формат 1080i, который планируем внедрить уже в следующем году. Судьям внедрение подобного формата облегчит жизнь, особенно в моменте фиксирования гола и определения положения «вне, ведь раскадровка составит 50 кадров и 16 каналов.



На Матче звёзд КХЛ — 2019 в Казани была представлена шайба с чипом, и это будущее. Её нужно обкатывать и тестировать, понимать, насколько высока точность датчиков. А высшая идея — это не только пересечение шайбой линии ворот, но и определение игры высоко поднятой клюшкой», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.