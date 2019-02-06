Ожиганов: говорят, что Овечкин «втыкает» голы. Попробуйте выйти и так забить

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Игорь Ожиганов оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего самым результативным россиянином в НХЛ и обошедшего Сергея Фёдорова.



«Мне довелось играть против него ещё в России. В локаутный сезон-2012/13 он выступал за «Динамо», тогда ещё Никлас Бекстрём вместе с ним приезжал, а я играл за «Амур».



Видно ли было, что в КХЛ приехала настоящая звезда мирового хоккея? Ну конечно. Про него некоторые говорят, что он свои голы «втыкает». На это хочется ответить: попробуйте выйти и так «воткнуть». Конечно, он большой мастер», — приводит слова Ожиганова официальный сайт НХЛ.

Овечкин отдал результативную передачу в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) очков за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.