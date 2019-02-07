Патрик: Харт будет суперзвездой НХЛ на долгие годы

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Нолан Патрик оценил игру голкипера команды Картера Харта.



«Я играл против Картера в юниорах, поэтому знал, что он хорош. Но не предполагал, что настолько хорош. Думаю, Харт будет суперзвездой НХЛ на долгие годы», — приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.



Вратарь «Филадельфии» отразил 41 бросок в игре с «Ванкувер Кэнакс» (2:1) и продлил победную серию до семи матчей. До него в истории НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших семь или более матчей в возрасте до 21 года.



Рекорд принадлежит Жослену Тибо (восемь матчей в сезоне-1994/95), по семь побед подряд одерживали Том Баррассо (сезон-1984/85) и Кэри Прайс (сезон-2007/08).



Харт — первый вратарь в истории «Филадельфии» с такой победной серией в возрасте до 21 года. 20-летний голкипер в этом сезоне одержал 9 побед в 15 матчах, в среднем за игру пропуская 2,58 шайбы и отражая 92,1% бросков.