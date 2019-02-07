Торонто» пропустил гол после попадания шайбы в лицо Зайцеву

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Оттаву Сенаторз». После второго периода хозяева впереди – 4:2. На 22-й минуте отличился форвард гостей Мэтт Дюшейн, но перед взятием ворот шайба после броска Бобби Райана попала в лицо Никите Зайцеву.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

27-летний Зайцев проводит в «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 52 матча и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+3», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.

Ранее в СМИ сообщалось, что игрока хотят обменять. Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступает пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.