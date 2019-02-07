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«Оттава» потерпела пятое поражение кряду, уступив «Торонто»

«Оттава» потерпела пятое поражение кряду, уступив «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:4.

Счёт на восьмой минуте открыл защитник хозяев Зак Хайман. В концовке периода Магнус Пяарви восстановил равновесие, а в начале второго периода Мэтт Дюшейн вывел гостей вперёд. До второго перерыва «Торонто» забил трижды. Отличились Андреас Юнссон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. «Сенаторы» отыгрались усилиями Тома Шабо и оформившего дубль Пяарви. Победу хозяевам принёс Морган Райлли.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участие в матче.

«Торонто» одержал третью победу подряд, у «Оттавы» — пять поражений кряду.

Торонто» пропустил гол после попадания шайбы в лицо Зайцеву
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5:4
1:1, 3:1, 1:2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Хайман (Марнер, Таварес) – 07:46 (5x5), 1:1 – Пяаярви (Пажо, Лажуа) – 17:18 (5x5), 1:2 – Дюшейн (Дзингел, Райан) – 21:35 (5x5), 2:2 – Юнссон (Готье) – 34:20 (5x5), 3:2 – Мэттьюс – 36:29 (5x5), 4:2 – Таварес (Марнер, Капанен) – 38:20 (5x5), 4:3 – Шабо (Ткачук, Стоун) – 40:40 (5x5), 4:4 – Пяаярви (Смит, Пажо) – 43:59 (5x5), 5:4 – Райлли (Хайман) – 49:12 (5x5)
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