«Оттава» потерпела пятое поражение кряду, уступив «Торонто»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:4.

Счёт на восьмой минуте открыл защитник хозяев Зак Хайман. В концовке периода Магнус Пяарви восстановил равновесие, а в начале второго периода Мэтт Дюшейн вывел гостей вперёд. До второго перерыва «Торонто» забил трижды. Отличились Андреас Юнссон, Остон Мэттьюс и Джон Таварес. «Сенаторы» отыгрались усилиями Тома Шабо и оформившего дубль Пяарви. Победу хозяевам принёс Морган Райлли.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участие в матче.

«Торонто» одержал третью победу подряд, у «Оттавы» — пять поражений кряду.