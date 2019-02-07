Капитан «Миннесоты» Микко Койву выбыл из строя до конца сезона

Капитан «Миннесоты Уайлд» Микко Койву больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы крестообразных связок и мениска в правом колене, информирует официальный сайт НХЛ. 35-летнему финну предстоит операция.

Форвард получил повреждение в первом периоде матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:5 Б), столкнувшись с нападающим «клинком» Тэйджем Томпсоном.

В 48 играх «регулярки» Койву набрал 29 (8+21) очков. «Уайлд» выбрали нападающего под шестым номером на драфте 2001 года. В НХЛ финн провёл 14 сезонов. Микко занимает первые места в истории клуба по количеству игр (973), очков (688), голевых передач (487), бросков в створ ворот (2196), очков, набранных в большинстве (244), победных шайб (33) и голов в меньшинстве (10).