Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших. В двух матчах приняли участие четверо представителей России.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в игре с «Оттавой Сенаторз» (5:4).

Второй звездой признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело, набравший 1 (0+1) очко в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 Б). Также американский защитник стал автором победного буллита в серии послематчевых бросков.

Тройку лучших замкнул защитник «Торонто» Морган Райлли, забросивший победную шайбу во встрече с «Оттавой».