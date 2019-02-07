Хитил — третий новичок в истории «Рейнджерс», забросивший 10 шайб в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» — 4:3.

В третьем периоде счёт в матче сравнял нападающий «Рейнджерс» Филип Хитил. Благодаря этому голу Филип достиг отметки в 10 заброшенных шайб в этом сезоне. Чешский нападающий стал третьим новичком в истории «синерубашечников», кому покорился этот рубеж.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Рекорд принадлежит Майку Эллисону (24 шайбы в сезоне-1980/81), второе место занимает Алексей Ковалёв (15, сезон-1992/93).

Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.42 на льду (3.24 – в большинстве). У Владислава Наместникова «-1», 2 броска, силовой приём и 3 блок-шота – за 15.28 (3.05 – в большинстве). Александр Георгиев отбил 27 бросков из 30, также он отразил шесть буллитов из семи.