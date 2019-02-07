Евгений Малкин из-за травмы может пропустить четвёртый матч подряд

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, вероятнее всего, не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз».

Российский нападающий не тренируется с «пингвинами» с 31 января, когда он получил травму верхней части тела в драке с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом. С тех пор он пропустил уже три матча. Ожидается, что Малкин восстановится в ближайшие дни.

Помимо этого, с «Флоридой» может не сыграть и основной вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. У него подозрение на травму верхней части тела. При этом главный тренер команды Майк Салливан заявил, что у Мюррея нет сотрясения мозга.

Малкин в игре с «молниями» записал на свой счёт две результативные передачи. Он отдал 600 пасов за всю карьеру в НХЛ. Евгений Малкин стал четвёртым россиянином, достигшим подобного показателя в истории лиги. Ранее подобный результат преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604). Малкину для этого потребовалось наименьшее количество игр – 834.