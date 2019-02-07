Марнер: хочу остаться в «Торонто» надолго, но нет смысла торопиться

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер прокомментировал ход переговоров о новом контракте.

«Это бизнес. Я вырос здесь, играл тут в последние два года, и мне здесь нравится. Я хочу остаться тут надолго. Но нет смысла торопиться. И клуб знает об этом. Всё в итоге утрясется. Кайл Дубас скажет вам, что мы все хотим как можно дольше играть за „Лифс“ и выиграть много кубков. Вот главное для меня, если я буду в тренировочном лагере перед следующим сезоном.

Порой говорят разное. Мне и моей семье здесь нравится, моим представителям тоже. Здесь очень приятно играть в хоккей. Тут отличное руководство, замечательная команда. Мы все, в том числе и я, хотим остаться здесь как можно дольше. Уверен, что так и получится. Я концентрируюсь на сезоне. Пусть общаются Кайл и мой агент. Я сказал им обоим, что не хочу ничего знать, пока не произойдёт что-то существенное. Прежде всего я хочу помочь команде", — цитирует Марнера официальный сайт НХЛ.