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Светлаков: рад, что поиграем вместе с Кузьменко, ещё остались связи

Светлаков: рад, что поиграем вместе с Кузьменко, ещё остались связи
Хоккей / Евротур

Нападающий ЦСКА и сборной России Андрей Светлаков прокомментировал вызов в национальную команду на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры.

«Перед сборной стоят максимальные задачи — выиграть этот турнир. До чемпионата мира ещё далеко, шанс туда поехать надо заслужить, начиная от этого этапа и заканчивая игрой в клубе. Рассчитываю показать хорошую игру, проявить себя. От вызова в сборную только положительные эмоции, в команде хорошая, весёлая атмосфера, все готовы работать и играть. С Андреем Кузьменко не так давно вместе играли, связи ещё остались. Очень рад, что поиграем вместе, но главное — это результат команды.

Всегда приятно, когда в команде как можно больше знакомых ребят, но это не от нас зависит, тренеры решают. Здесь я тоже не первый год, играем и пересекаемся иногда. Ребята отдохнут и подготовятся по своему тренировочному процессу, а мне приятно поиграть, получить игровую практику на международном уровне", — цитирует Светлакова ТАСС.

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