Подколзин: когда приезжаешь в сборную, настроение и силы появляются из ниоткуда

Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин прокомментировал победу в матче с командой Чехии (5:1) на Турнире пяти наций.

«Чехи сегодня играли так же, как они это делают обычно. Что касается их вчерашней результативности и того, что сегодня у них только один гол, то причина — игра нашей защиты. Где-то нас подтащил вратарь Сева Скотников. Мы старались накрывать их в средней зоне. Получалось не всегда, так что всего одна пропущенная шайба — заслуга Севы.

Когда приезжаешь в сборную, настроение и силы появляются из ниоткуда. У всех ребят тяжёлый сезон, некоторые сыграли по 50 матчей, но в играх за сборную все отдаются полностью. К тому же мы побеждаем — это придаёт уверенности.

Здорово, что завтра есть время восстановиться, потренироваться и подготовиться в рабочем режиме к игре с Финляндией. Мы будем играть с ними не первый раз, хорошо знаем, какая это хорошая техничная команда. Они умеют играть в пас, есть хорошие исполнители. Готовимся крайне серьёзно к ним», — цитирует Подколзина официальный сайт ФХР.