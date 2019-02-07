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Холланд: не собираюсь выставлять Кронвалля на обмен из уважения к его заслугам

Холланд: не собираюсь выставлять Кронвалля на обмен из уважения к его заслугам
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд заявил, что легендарный защитник «крылатых крыльев» Никлас Кронвалль практически наверняка не покинет команду до истечения контракта.

«Я уже общался с Ником. Мы хорошо поговорили, и я не собираюсь выставлять его на обмен. Я никому не звонил, чтобы предложить его. Он провёл здесь больше 900 игр, помог нам выиграть Кубок Стэнли. Мы слабо провели этот сезон, два года подряд не попадали в плей-офф. Но он по-прежнему очень важен для команды, влияет на молодёжь в раздевалке, и это принесёт нам пользу в будущем. Он важен как лидер, как пример для подражания, как наставник.

Но я ни от чего не отказываюсь. Моя работа заключается в том, чтобы вести переговоры. Хотя из уважения к его заслугам, к его вкладу в нашу команду, к тому времени, что он провёл здесь, маловероятно, что он будет вовлечён в этот процесс», — цитирует Холланда официальный сайт НХЛ.

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