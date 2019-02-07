Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена лучших хоккеистов 21-й игровой недели.

— лучшим вратарём признан Антон Красоткин («Адмирал»), одержавший три победы в пяти матчах недели, в том числе две сухие. Красоткин отразил 95,77% бросков при коэффициенте надёжности 1,62. Матчи с московским «Динамо» (3:0) и «Витязем» (4:0) стали для Красоткина первыми, сыгранными «на ноль» в КХЛ. Победная серия «Адмирала» составляет четыре матча, что является рекордом клуба.

— лучшим защитником признан Сами Лепистё («Йокерит»), одержавший с командой три победы в четырёх матчах и набравший в них 5 (1+4) очков. Финский защитник завершил матчи недели с показателем полезности «+3», а единственная шайба была заброшена в овертайме матча с «Сибирью» (4:3 ОТ) Также на его счету четыре блокированных броска.

— лучшим нападающим признан Андре Петерссон («Барыс»), одержавший с командой две победы в четырёх матчах и набравший 6 (5+1) очков (наибольшее количество очков и голов среди всех игроков лиги). В матчах с «Йокеритом» (8:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) шведский нападающий отметился дублями, забросил две победные шайбы и повторил личный снайперский рекорд за регулярный чемпионат (22 шайбы). Петерссон завершил неделю с показателем полезности «+4».

— лучшим новичком признан Глеб Зайцев («Адмирал»), одержавший с командой четыре победы в пяти матчах и набравший 4 (1+3) очка с показателем полезности «+2». 19-летний форвард в среднем проводил на льду 10 минут и 39 секунд, нанёс пять бросков и заработал одно удаление для своей команды.