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В. Карлссон — о спаде: только Овечкин способен забивать по 43 гола за сезон

В. Карлссон — о спаде: только Овечкин способен забивать по 43 гола за сезон
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон прокомментировал спад в игре в последних матчах.

«Наверно, я не думал, что снова заброшу 43 шайбы. Только Овечкин способен забивать столько в каждом сезоне. Но, безусловно, я бы хотел видеть больше очков на своем счету к этому моменту. Пас на гол Зыкова в матче с «Тампой»? Этот пас был важен для меня, придал мне уверенности. Наконец-то и мне повезло. Почувствовал себя лучше. Надеюсь, такой настрой сохранится до следующего матча. Будем работать над этим, постараюсь снова стать результативным форвардом.

Новый контракт? Я даже не думаю об этом. Конечно, где-то в голове мысль об этом сидит. Но я не могу сказать, что она мешает мне играть. Я стал меньше забивать не из-за этого. Дело во мне. Сейчас я начинаю думать, что в этом виноват я", — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.

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