Как завершится матч Россия — Финляндия на Шведских хоккейных играх?

Сегодня, 7 февраля, в Ярославле сборная России проведёт вынесенный матч Шведских хоккейных игр с командой Финляндии. Начало встречи — в 19:30 мск.
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Вчера, 6 февраля, сборная России провела открытую тренировку в следующих сочетаниях.
Вратари: Коновалов, Бобков, Самонов.
«Белые»: Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
«Синие»: Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
«Красные»: Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
«Зелёные»: Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов;
«Оранжевые»: Мищенко, Денисенко — Алексеев — Слепец.
Шведские хоккейные игры – ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.