Защитник «Чикаго» Брент Сибрук опроверг информацию об отказе от запрета на обмен

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Брент Сибрук опроверг информацию, что он отказался от пункта о запрете на обмен.

«Ко мне никто не обращался. Не знаю, откуда берутся такие сведения. Я не думал об этом. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы попытаться помочь команде выйти в плей-офф», – цитирует Сибрука TSN.

В этом сезоне 33-летний хоккеист набрал 20 (5+15) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его контракт с зарплатой $ 6,875 млн в год будет действовать до конца сезона-2022/23.

Ранее ещё один защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит сообщил, что клуб не предлагал ему снять пункт контракта о запрете на обмен. Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщал, что клуб может обсудить такую возможность с игроком до дедлайна, назначенного на 25 февраля.