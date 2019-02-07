«Трактор» подписал новый контракт с Кристианом Томасом

Хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Кристианом Томасом, информирует официальный сайт челябинской команды. Новое соглашение с 26-летним канадским нападающим рассчитано на два сезона.



«Мы сделали Кристиану Томасу предложение о продлении контракта. Видим в этом хоккеисте хороший потенциал, профессионализм и серьезное отношение к работе. Кроме того, Кристиан — общительный позитивный парень, он отлично вписался в наш коллектив», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.



В 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ Томас сумел записать на свой счёт 17 (9+8) баллов при показателе полезности "-2" и 14 минутах штрафа. В среднем форвард проводит на льду около 17 с половиной минут за игру.