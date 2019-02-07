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Третьяк: ЧМ в хоккее каждый год, но через них мы идём к медалям ОИ

Третьяк: ЧМ в хоккее каждый год, но через них мы идём к медалям ОИ
Хоккей / Олимпиада 2018

Олимпийский комитет России и Федерация хоккея России заключили договор о сотрудничестве в рамках подготовки российских спортсменов-кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия олимпийской делегации на ОИ-2022 в Пекине.

«Федерация хоккея России работает в тесном контакте с ОКР. Как известно, чемпионаты мира в нашем виде спорта проходят каждый год, но именно через них мы идем к олимпийским медалям. Хотел бы отметить поддержку ОКР в вопросах организации хоккейных мероприятий, антидопинговых семинаров, внедрения в спортивную подготовку инновационных решений. Кроме того, очень важно, что ОКР помогает федерациям определиться с местом проведения адаптационных сборов перед Олимпийскими играми. Всё это заложено в подписанном сегодня соглашении», — рассказал глава ФХР Владислав Третьяк.

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