Третьяк: ЧМ в хоккее каждый год, но через них мы идём к медалям ОИ

Олимпийский комитет России и Федерация хоккея России заключили договор о сотрудничестве в рамках подготовки российских спортсменов-кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия олимпийской делегации на ОИ-2022 в Пекине.



«Федерация хоккея России работает в тесном контакте с ОКР. Как известно, чемпионаты мира в нашем виде спорта проходят каждый год, но именно через них мы идем к олимпийским медалям. Хотел бы отметить поддержку ОКР в вопросах организации хоккейных мероприятий, антидопинговых семинаров, внедрения в спортивную подготовку инновационных решений. Кроме того, очень важно, что ОКР помогает федерациям определиться с местом проведения адаптационных сборов перед Олимпийскими играми. Всё это заложено в подписанном сегодня соглашении», — рассказал глава ФХР Владислав Третьяк.