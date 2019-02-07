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Вратарь Доминик Граховина вернулся в «Барыс»

Вратарь Доминик Граховина вернулся в «Барыс»
Хоккей / КХЛ

Вратарь «Барыса» Доминик Граховина вернулся в расположение астанинского клуба, информирует Шайба. kz. Чешский голкипер уезжал домой, чтобы залечить повреждение.

В текущем сезоне 24-летний вратарь одержал семь побед в 19 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,70 и проценте отражённых бросков 91.1.

Напомним, в матче со «Спартаком» (4:5) голкипер астанинского клуба допустил результативную ошибку, упав за воротами, и позволил сопернику забросить победную шайбу. Андрей Скабелка на пресс-конференции после игры подверг голкипера жёсткой критике. Сразу после этого голкипер оказался в списке травмированных.

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