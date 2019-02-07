Брынцев: критику от болельщиков «Нефтехимика» можно понять, мы сами недовольны

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Александр Брынцев поделился мнением о драфте юниоров и выступлении клуба в текущем сезоне.



«Шёл пятый раунд драфта, который уже подходил к концу. С каждым разом шансов оказаться в КХЛ оставалось всё меньше и меньше. И вот право выбора предоставляется ХК «Нефтехимик». Слышу, Владимир Марчинский называет мою фамилию. Далее выход на сцену, традиционное надевание хоккейного свитера и бейсболки. Однозначно драфт юниоров дал мне путёвку в большой хоккей. Если бы меня тогда никто не выбрал, я бы так и остался, наверное, в Тюмени играть уже за их «молодёжку» и выступал бы сейчас в «вышке».



Критика в соцсетях от болельщиков? Критика, конечно, вещь неприятная, что тут говорить. Но болельщиков тоже можно понять – команда не всегда удачно играет, мало побед, не то место занимает в турнирной таблице, которое бы нам хотелось. Да что там говорить, мы сами недовольны», — цитирует Брынцева официальный сайт клуба.

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