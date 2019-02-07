Сегодня, 7 февраля, сборная России проведёт встречу с командой Финляндии в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Вынесенный матч пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.
Календарь Евротура
Полный состав сборной России:
Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»), Александр Самонов («Витязь»).
Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»).
Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).
Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.
Россия — Финляндия: онлайн-трансляция матча Евротура начнётся в 19:30