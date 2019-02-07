Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Морис — о неудачной игре Лайне: его карьера только начинается

Морис — о неудачной игре Лайне: его карьера только начинается
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о неудачной игре лидера канадской команды Патрика Лайне. Безголевая серия нападающего насчитывает восемь матчей, всего в 53 играх сезона форвард набрал 35 (25+10) баллов.

«Карьера Лайне только начинается, верно? Мы не знаем, будут ли у него ещё подобные неудачные серии. Были игры, когда ему не удавалось показать себя, но в прошлом матче он сыграл достойно. Патрик разочарован серией без голов, но когда время придёт, он снова начнёт забивать.

Я вообще не считаю, что он играет неудачно. В целом выглядит намного лучше, чем два месяца назад или в прошлом чемпионате», — приводит слова специалиста Ilta Sanomat.

Кипреос: Лайне не подпишет долгосрочный контракт с «Джетс» и хочет вскоре уйти
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент