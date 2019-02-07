Россия — Финляндия: стал известен состав россиян на дебютную игру этапа Евротура

Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 7 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча в Ярославле.



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);

Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.



Напомним, сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.



Календарь Шведских хоккейных игр

Россия сыграет с Финляндией на Евротуре. LIVE! Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.