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Россия — Финляндия: стал известен состав россиян на дебютную игру этапа Евротура

Россия — Финляндия: стал известен состав россиян на дебютную игру этапа Евротура
Хоккей / Евротур

Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 7 февраля, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча в Ярославле.

Коновалов (Бобков);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);
Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

Напомним, сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.

Календарь Шведских хоккейных игр

Россия сыграет с Финляндией на Евротуре. LIVE!
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