Агент Марнера: в переговорах по контракту ушли недалеко, но диалог позитивный

Даррен Феррис, агент нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера, рассказал о ситуации с новым контрактом клиента. Действующее соглашение хоккеиста с канадским клубом истекает 1 июля. Ранее агент заявил, что игрок не пойдёт на уступки «листьям».



«Всё складывается весьма позитивно. У нас идёт конструктивный диалог, мы движемся в правильном направлении. Мы не так далеко ушли по сравнению с последними переговорами. Но они завершились на позитивной ноте. Кайл согласился подождать до окончания сезона. Митч хочет этого. Он не хочет терять концентрацию, если вдруг что-то пойдет не так. Он хочет спокойно играть, хочет помочь команде попасть в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли. Диалог проходит позитивно, наши переговоры движутся в правильном направлении. Митч будет игроком „Торонто“ в течение долгого времени. Я уверен, что всё получится», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.



Агент Марнера: не собираемся идти на уступки «Торонто» по новому контракту