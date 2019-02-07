Пойл — об обменах «Нэшвилла»: нам нужны габариты, в плей-офф будет «Виннипег»

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл прокомментировал последние обмены команды. Напомним, вчера, 6 февраля, «хищники» выменяли в свой состав Брайана Бойла и Коди Маклауда.



«В этом году нам, скорее всего, снова придётся пробиваться в финал через „Виннипег“. Лишние габариты нам совсем не помешают», — приводит слова Пойла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Маклауд выступал за «хищников» в сезонах-2016/17 и 2017/18. Провёл 54 игры в форме клуба из штата Теннесси, набрал 7 (5+2) очков и заработал 165 минут штрафа.



34-летний Бойл провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 13 результативными бросками и шестью голевыми передачами. Американец заработал показатель полезности «-13» и 22 минуты штрафного времени. По окончании сезона хоккеист станет неограниченно свободным агентом.