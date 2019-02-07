Стартовое вбрасывание перед матчем Евротура сборных России и Финляндии провели первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяка, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России вышла на лёд в следующем составе:
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);
Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.
Напомним, что сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.
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Россия — Финляндия: Терешкова и Третьяк провели стартовое вбрасывание