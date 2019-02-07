Россия — Финляндия: Терешкова и Третьяк провели стартовое вбрасывание

Стартовое вбрасывание перед матчем Евротура сборных России и Финляндии провели первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяка, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Сборная России вышла на лёд в следующем составе:



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);

Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.



Напомним, что сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.



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Россия играет вничью с Финляндией на Евротуре. LIVE! Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.