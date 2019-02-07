Россия — Финляндия: звено Шипачёва пропустило в первой же смене

Сборная России быстро пропустила первый гол во время матча Шведских хоккейных игр с командой Финляндии. Микка Лехтонен поразил ворота Ильи Коновалова уже на 29-й секунде, на льду находилось звено капитана сборной России Вадима Шипачёва.



Сборная России выбрала на игру следующий состав:



Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);

Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.



Напомним, сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.



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