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Россия — Финляндия: звено Шипачёва пропустило в первой же смене

Россия — Финляндия: звено Шипачёва пропустило в первой же смене
Хоккей / Евротур

Сборная России быстро пропустила первый гол во время матча Шведских хоккейных игр с командой Финляндии. Микка Лехтонен поразил ворота Ильи Коновалова уже на 29-й секунде, на льду находилось звено капитана сборной России Вадима Шипачёва.

Сборная России выбрала на игру следующий состав:

Коновалов (Бобков);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв (К) — Никонцев (А);
Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

Напомним, сегодня, 7 февраля, будет сыгран ещё один матч Еврохоккейтура — сборная Чехии встретится с командой Швеции, начало игры — в 21:00 мск.

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Россия играет вничью с Финляндией на Евротуре. LIVE!
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