Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Лацио» — «Эмполи». 07 февраля. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Женская сборная России победила Швейцарию на Турнире шести наций

Женская сборная России победила Швейцарию на Турнире шести наций
Хоккей / Прочие

Женская сборная России победила команду Швейцарии в первом матче на Турнире шести наций, проходящем в Дмитрове, встреча завершилась со счётом 3:1.

Сборная России выступает на турнире в следующем составе:

вратари Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Валерия Тараканова (СКИФ, Нижегородская область);

защитники Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Дарья Зубок, Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Алина Орлова (СК Горный), Надежда Вольф (СКСО, Екатеринбург), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область);

нападающие Дарья Белоглазова, Елена Дергачёва, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все — «Бирюса», Красноярск), Евгения Дюпина, Диана Канаева («Динамо», Санкт-Петербург), Елизавета Роднова, Ольга Сосина, (обе — «Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент