Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?

Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?»



Варианты ответов:



— Илья Коновалов

— Дмитрий Кагарлицкий

— Денис Зернов

— Александр Кадейкин

— Илья Михеев

— Кто-то другой

Пройти опрос также можно на Playbuzz.