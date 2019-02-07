Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?»
Варианты ответов:
— Илья Коновалов
— Дмитрий Кагарлицкий
— Денис Зернов
— Александр Кадейкин
— Илья Михеев
— Кто-то другой
Пройти опрос также можно на Playbuzz.
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