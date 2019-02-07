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Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?

Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?
Хоккей / Евротур

Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кто лучший игрок сборной России в матче с Финляндией?»

Варианты ответов:

— Илья Коновалов
— Дмитрий Кагарлицкий
— Денис Зернов
— Александр Кадейкин
— Илья Михеев
— Кто-то другой

Пройти опрос также можно на Playbuzz.

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