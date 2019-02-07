Россия — Финляндия: Михеев сделал дубль, набрав первые очки на Евротурах

Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Дубль оформил форвард «Авангарда» Илья Михеев, для него это были первые очки на Евротурах. В составе сборной России Михеев выступал на чемпионате мира 2018 года.



Счёт был открыт уже на 29-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий финской команды Нико Оямяки. На 5-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели восстановить равновесие на табло — гол в актив записал Михеев. Второй период прошёл без голов. На 45-й минуте сборная России сумела выйти вперёд — точный бросок удался Михееву, оформившему дубль. За семь секунд до конца основного времени финны сумели сравнять счёт — кистевым броском в девятку угодил Микко Лехтонен. В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов удачливее была команда россиян, победный бросок реализовал Дмитрий Кагарлицкий.

Сборная России одолела Финляндию по буллитам в первой игре этапа Евротура