Кожевников: не считаю, что звено Шипачёва провалило матч с Финляндией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги встречи сборной России с Финляндией (3:2 Б) в матче Евротура.



«Обалденный матч! Был уверен, что россияне выиграют. Много молодых ребят, но команда обученная, видна работа тренерского штаба. Дебютант сборной — вратарь Илья Коновалов — сыграл замечательно. Ярославская школа хоккея потрясает, а вратарская школа у нас вообще одна из лучших в мире. Ещё бы защитников побольше талантливых появлялось. С нападением, в принципе, проблем не заметил. В атаке смотрелись агрессивно.



Александр Кадейкин здорово отыграл в меньшинстве, не зря его вызывают на все этапы Евротура. Человек проделывает большой объём работы, отрабатывает каждую смену.



Звено Шипачёва? Не считаю, что они провалили матч. Всё-таки сложно быть лидерами, требуется время для сыгранности. Вадим местами неплохо смотрелся, пасовал, старался обострять. Да, редко ходит к бортам, есть некоторые нюансы, которые нужно исправлять. Но в целом и он, и Дмитрий Кагарлицкий, устроивший феерию на буллитах, мне понравились», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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