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Макфи — о спаде В. Карлссона: будем рады, если он забросит 25 шайб

Макфи — о спаде В. Карлссона: будем рады, если он забросит 25 шайб
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением о спаде в результативности нападающего Вильяма Карлссона. В 55 встречах текущего регулярного чемпионата шведский форвард забросил 16 шайб, в прошлой «регулярке» ему удалось забить 43 гола. Стоит отметить, что спад результативности произошёл и у большинства одноклубников Карлссона.

«Карлссон? Прошлый сезон нас уже не волнует. Нас интересует то, что происходит сейчас. А мы видим, что у нас есть очень хороший центрфорвард, одинаково надежный в атаке и обороне с неплохими габаритами. Мы будем рады, если он забросит 25 шайб. Это хорошо для него и для нас», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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