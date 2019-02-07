И. Воробьёв: допустили ошибку в концовке, в итоге получился голливудский финал

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного матча с командой Финляндии (3:2 Б) на Шведских хоккейных играх. Тренер отметил, что игроки получили отличный опыт.



«Много ребят-дебютантов в команде, в концовке третьего периода была допущена ошибка, но мы её уже разобрали. Не хочу выносить сор из избы, на персоналии переходить. В любом случае, это отличный опыт для всей команды, наши новички хорошо себя проявили. Хороший или плохой, это все равно опыт, и в итоге получился голливудский финал. Ребята старались, у ребят горели глаза, это главное. Всё придёт с опытом.



Илья Михеев сделал дубль, потому что он хороший хоккеист», — приводит слова Воробьёва «Р-Спорт».



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