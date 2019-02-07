Евротур: сборная Чехии победила шведов, у Яна Коваржа хет-трик

Сборная Чехии в своём дебютном матче на этапе Евротура одержала победу над командой Швеции, встреча завершилась со счётом 5:2.



Счёт во встрече был открыт на 3-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий шведской команды Эмиль Бемстрём. Во втором периоде сборная Чехии сумела не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Марека Квапила и Яна Коваржа. В третьем периоде Коварж сумел забросить ещё две шайбы, оформив хет-трик. В концовке соперники обменялись голами Иржи Секача и Йонатана Давидссона.

Календарь матчей Еврохоккейтура

Напомним, ранее Шведские хоккейные игры открыла встреча сборных России и Финляндии, где в серии буллитов победу праздновали подопечные Ильи Воробьёва — 3:2 Б.