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Евротур: сборная Чехии победила шведов, у Яна Коваржа хет-трик

Евротур: сборная Чехии победила шведов, у Яна Коваржа хет-трик
Хоккей / Евротур

Сборная Чехии в своём дебютном матче на этапе Евротура одержала победу над командой Швеции, встреча завершилась со счётом 5:2.

Счёт во встрече был открыт на 3-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий шведской команды Эмиль Бемстрём. Во втором периоде сборная Чехии сумела не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Марека Квапила и Яна Коваржа. В третьем периоде Коварж сумел забросить ещё две шайбы, оформив хет-трик. В концовке соперники обменялись голами Иржи Секача и Йонатана Давидссона.

Еврохоккейтур
07 февраля 2019, четверг. 21:00 МСК
Чехия
5 : 2
0:1, 2:0, 3:1
Швеция
0:1 – Бемстрём (Хольм, Расмуссен) – 02:25 (5x4), 1:1 – Квапил (Кундратек) – 27:10 (5x4), 2:1 – Коварж (Голик) – 36:33 (5x4), 3:1 – Коварж (Гулаш) – 46:44 (5x5), 4:1 – Коварж (Затёвич, Заморски) – 50:59 (5x4), 5:1 – Секач (Коварж) – 57:33 (en), 5:2 – Давидссон (Дальбек) – 58:02 (5x5)

Календарь матчей Еврохоккейтура

Напомним, ранее Шведские хоккейные игры открыла встреча сборных России и Финляндии, где в серии буллитов победу праздновали подопечные Ильи Воробьёва — 3:2 Б.

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