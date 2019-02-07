Коновалов: главным было не растеряться после быстрого гола

Голкипер сборной России Илья Коновалов поделился эмоциями от выигранного матча с Финляндией на Евротуре (3:2 Б).



«Пропустили в первой смене, но не сдались и бились до конца. Ничего страшного, что пропустил сразу, главным было не растеряться. По второму голу — там я не видел броска. Тренеры поздравили с победой, поблагодарили команду. Меня лучшим признала команда сегодня и вручила папаху. Что делать с ней теперь? Носить буду. У меня только одна серия буллитов была до этого, так что хорошо, что выиграли. Приятно было играть на своей арене в Ярославле, классно болельщики поддерживали», — приводит слова российского голкипера «Р-Спорт».

Русские пушки на буллитах. Наши парни «перестреляли» финнов Крутой хоккей в Ярославле.

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