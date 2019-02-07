Третьяк — о Коновалове: у нас хорошее будущее, есть перспективный вратарь

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги победы России над командой Финляндии (3:2 Б) в матче Евротура.



«Команда преподнесла настоящий подарок. Овертайм и буллиты — редко такое бывает, но самое главное, что победили, надо поздравить нашу команду и пожелать удачи.



Вратарь себя проявил в нужный момент, у него сегодня самый большой экзамен. Коновалов сыграл прекрасно, сейчас в раздевалке ему дали папаху, признав лучшим игроком по версии команды. Я его поздравил с настоящим экзаменом, по себе знаю, что такое буллиты. Он показал характер и проявил себя, так что у нас хорошее будущее, есть перспективный вратарь», — приводит слова Третьяка ТАСС.

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