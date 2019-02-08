«Флорида» — «Питтсбург»: Дадонов забросил 19-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду принимает «Питтсбург Пингвинз». После первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.

На шестой минуте в большинстве отличился российский форвард «пантер» Евгений Дадонов. Ассистентами выступили Майк Мэтисон и Дерик Брассар.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

Безголевая серия Дадонова прервалась на отметке в восемь матчей. В текущем сезоне он забросил 19 шайб, также на его счету 23 результативные передачи. У Евгения отрицательный показатель полезности («-11»).

В прошлом сезоне россиянин набрал 65 очков – 28 голов и 37 результативных передач. В Национальной хоккейной лиге в активе Дадонова 127 очков (27+70) в 181 матче.