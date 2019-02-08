«Вашингтон» — «Колорадо»: Кузнецов отобрал гол у Овечкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода действующие обладатели Кубка Стэнли ведут со счётом 2:1.

На 29-й минуте при игре в формате «5 на 4» отличился российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Результативными передачами отметились Александр Овечкин и Джон Карлсон. Шайба уже пересекала ленту ворот после мощного броска Александра, но последним касанием отметился именно Евгений.

Посмотреть видео гола Кузнецова можно на официальном сайте НХЛ.

Это 46-е результативное действие Кузнецова в сезоне. На его счету 11 голов и 35 результативных передач в 48 матчах. В последних шести встречах он набрал 8 баллов (3+5).