«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: Василевский отразил шайбу маской после броска Шенна

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сент-Луис Блюз». Подходит к завершению второй период, счёт не открыт.

Отличную возможность упустил форвард «блюзменов» Брэйден Шенн. Он остался в одиночке на «пятачке» перед полупустыми воротами Андрея Василевского, но попал в маску российского голкипера.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

В 31 матче воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» одержал 21 победу. Также на его счету четыре шат-аута. В среднем за игру Василевский пропускает 2,44 шайбы, отражая 92,6% бросков.

«Молнии» с 81 очком в активе уверенно возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции и всей лиги. «Блюзмены» с 53 баллами – девятые на Западе. Они одержали три победы кряду.