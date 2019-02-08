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3 очка Кузнецова и 2 паса Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Колорадо»

3 очка Кузнецова и 2 паса Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Дубль в составе победителей оформил Евгений Кузнецов, по разу забили Андре Бураковски и Мэтт Нисканен. У «лавин» отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Колин Уилсон.

На счету Кузнецова также статус первой звезды встречи, результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01.

Семён Варламов отразил 38 бросков из 42. На счету Никиты Задорова «-2», 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.04.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2

У «дьяволов» отличился Кевин Руни, у «островитян» — Мэттью Барзал. Победу гостям принёс Джош Бейли, реализовавший послематчевый буллит.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
1:0, 1:1, 1:2, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Бураковски (Оши, Нисканен) – 06:31 (5x5), 1:1 – Маккиннон (Бэрри, Ландеског) – 20:35 (5x5), 2:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 28:38 (5x4), 3:1 – Нисканен (Врана, Кузнецов) – 40:34 (5x5), 3:2 – Рантанен (Ландеског) – 45:10 (5x5), 3:3 – Уилсон (Калверт) – 57:53 (5x5), 4:3 – Кузнецов (Овечкин) – 64:12 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 2
1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Руни (Гэбриэл, Братт) – 05:32 (5x5), 1:1 – Барзал (Пулок, Нельсон) – 13:42 (5x5), 1:2 – Бейли – 65:00 ( ПБ)
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