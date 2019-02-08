«Филадельфия» уступила «Кингз», Ковальчук реализовал буллит, у Проворова — пас

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3.

Счёт на девятой минуте открыл форвард гостей Остин Вагнер. В середине второго периода Шон Кутюрье восстановил равновесие. Адриан Кемпе вновь вывел «королей» вперёд. Якуб Ворачек отличился за 18 секунд до истечения основного времени. Победу «Кингз» в серии буллитов принёс Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 28.02 на льду. У Михаила Воробьёва «-1» за 5.51.

На счету Ильи Ковальчука реализованный буллит, 4 броска в створ и блок-шот за 16.59.