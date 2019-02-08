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«Филадельфия» уступила «Кингз», Ковальчук реализовал буллит, у Проворова — пас

«Филадельфия» уступила «Кингз», Ковальчук реализовал буллит, у Проворова — пас
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3.

Счёт на девятой минуте открыл форвард гостей Остин Вагнер. В середине второго периода Шон Кутюрье восстановил равновесие. Адриан Кемпе вновь вывел «королей» вперёд. Якуб Ворачек отличился за 18 секунд до истечения основного времени. Победу «Кингз» в серии буллитов принёс Тайлер Тоффоли.

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, силовой приём и блок-шот за 28.02 на льду. У Михаила Воробьёва «-1» за 5.51.

На счету Ильи Ковальчука реализованный буллит, 4 броска в створ и блок-шот за 16.59.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Вагнер (Клиффорд, Уолкер) – 08:46 (5x5), 1:1 – Кутюрье (Жиру, Проворов) – 27:00 (5x5), 1:2 – Кемпе (Лайпсик, Тоффоли) – 32:33 (5x5), 2:2 – Ворачек (Жиру, Гостисбер) – 59:42 (6x5), 2:3 – Тоффоли – 65:00 ( ПБ)
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