Передача Анисимова помогла Чикаго» победить «Ванкувер»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержал домашнюю победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

На 18-й минуте счёт открыл форвард хозяев Алекс Дебринкэт, а через 59 секунд преимущество «Чикаго» увеличил Брэндон Саад, отличившийся в формате «5 на 4». Канадская команда быстро отыгралась на старте второго периода. Отличились Алекс Бьега и Джош Ливо. Вскоре Дебринкэт оформил дубль. Элиас Петтерсон в конце третьего игрового отрезка вновь сравнял счёт. Победу хозяевам в овертайме принёс Джонатан Тэйвз.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «-1», 3 броска в створ за 14.31 на льду. У Николая Голдобина 2 броска и блок-шот за 9.58.

«Блэкхоукс» одержали шестую победу кряду. «Ванкувер» потерпел третье поражение подряд.