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Передача Анисимова помогла Чикаго» победить «Ванкувер»

Передача Анисимова помогла Чикаго» победить «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме одержал домашнюю победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

На 18-й минуте счёт открыл форвард хозяев Алекс Дебринкэт, а через 59 секунд преимущество «Чикаго» увеличил Брэндон Саад, отличившийся в формате «5 на 4». Канадская команда быстро отыгралась на старте второго периода. Отличились Алекс Бьега и Джош Ливо. Вскоре Дебринкэт оформил дубль. Элиас Петтерсон в конце третьего игрового отрезка вновь сравнял счёт. Победу хозяевам в овертайме принёс Джонатан Тэйвз.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «-1», 3 броска в створ за 14.31 на льду. У Николая Голдобина 2 броска и блок-шот за 9.58.

«Блэкхоукс» одержали шестую победу кряду. «Ванкувер» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 3
2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Дебринкэт (Строум, Кейн) – 17:59 (5x3), 2:0 – Саад (Анисимов, Сибрук) – 18:58 (5x4), 2:1 – Бьега (Бёзер, Ливо) – 22:20 (5x5), 2:2 – Ливо (Виртанен, Танев) – 24:41 (5x5), 3:2 – Дебринкэт (Строум, Мёрфи) – 34:01 (5x5), 3:3 – Петтерссон (Стечер, Ливо) – 58:08 (6x4), 4:3 – Тэйвз (Строум) – 63:21 (3x3)
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