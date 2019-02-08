Кузнецов: почему Коул ударил меня? Видимо, я заставил его пахать в обороне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашний матч с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), в котором он забил победный гол. В третьем периоде россиянина грубо атаковал защитник «лавин» Иэн Коул, и россиянину пришлось проходить медобследование на предмет сотрясения мозга. За Кузнецова вступился тафгай «Кэпиталз» Том Уилсон, подравшийся с Коулом.



«Знаете, поступок Уилсона имел огромное значение. Мы знаем, что Том играет жёстко, играет в тело. Его влияние на игру просто огромно. Когда случается такая дрянь, он встаёт и вступается за нас. Всегда приятно иметь такого парня в команде. Что я думаю об обязательном обследовании на сотрясение? Моя работа — играть в хоккей, а работа доктора — сохранить мне жизнь. Поэтому я должен его слушаться.



Что касается удара Коула, то я не знаю, почему он решил сделать этот «хит». Может быть, он был зол на меня за то, что ему пришлось весь матч работать в обороне. А когда устаёшь, то становишься разочарованным», — приводит слова Кузнецова The Athletic.

Не обижайте птичку! Кузнецова пытались «вырубить», а он забил победный гол А Том Уилсон сделал всё как надо.