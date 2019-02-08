Брент Бёрнс повторил достижение Сергея Зубова 25-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде обыграл «Калгари Флэймз» — 5:2.

Главным героем матча стал канадский защитник «акул» Брент Бёрнс, набравший 3 (1+2) очка. Благодаря результативной передаче Бёрнс добрался до отметки в 50 голевых передач в этом сезоне. 33-летний защитник стал первым игроком обороны, кому удалось сделать 50 передач в 55 матчах (или меньше) чемпионата НХЛ со времён Сергея Зубова. Российский защитник отметился подобным достижением в сезоне-1993/94, когда он защищал цвета «Нью-Йорк Рейнджерс».

В этом сезоне Бёрнс набрал 61 (11+50) очко в 55 матчах при показателе полезности "+10" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за игру Брент проводит на льду 24 минуты 50 секунд.