Голкипер «Вашингтона» Феникс Копли пропустил два курьёзных гола

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Феникс Копли не лучшим образом отыграл домашний матч с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), пропустив два курьёзных гола.

В начале первого периода он не справился с форвардом «лавин» Натаном Маккинноном, который затолкал шайбу между щитком голкипера и штангой, находясь за воротами «Кэпиталз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

В третьем периоде Копли пропустил гол с острого угла от нападающего «лавин» Колина Уилсона. Эта шайба позволила «Колорадо» сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо".

4 февраля 27-летний американский вратарь подписал со «столичной» командой новый трёхлетний контракт на сумму $ 1,1 млн за сезон.