Курьёзный гол в ворота Худобина — в обзоре матча «Нэшвилл» — «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в овертайме уступил «Нэшвилл Предаторз» — 2:3. Команда из штата Техас уступила впервые за шесть встреч.

Голами в составе гостей отметились Миро Хейсканен и Тейлор Федун. У «хищников» отличились Крэйг Смит, Виктор Арвидссон и Райан Джохансен. Гол Смита получился очень курьёзной. Шайба нашла путь в ворота Худобина после двух рикошетов, последний из которых случился от спины российского голкипера.

На счету Александра Радулова показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 20.49 на льду (2.01 – в большинстве). У Дениса Гурьянова бросок, силовой приём и блок-шот за 11.12. Антон Худобин отразил 21 бросок из 24. Валерий Ничушкин не принимал участия в матче.

Видеообзор самых ярких моментов матча также доступен на «Чемпионате».