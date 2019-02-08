«Нью-Джерси» потерпел 19-е поражение подряд с Кори Шнайдером в воротах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2.

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер потерпел поражение. Он отразил 27 из 28 бросков в основное и дополнительное время, в серии буллитов пропустил одну шайбу после четырёх бросков.

32-летний американец, восстановившийся после травмы, из-за которой пропустил 17 игр, не смог выиграть ни одного матча в этом сезоне. Американский вратарь в сезоне-2018/19 потерпел семь поражений в 10 матчах, а ещё трижды Шнайдер не заканчивал встречу из-за того, что его меняли. Общая серия поражений «дьяволов» в матчах, когда на льду появлялся Шнайдер, достигла 19 матчей. В последний раз Кори одержал победу 27 декабря 2017 года в игре с «Детройт Ред Уингз».