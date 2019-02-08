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Будро — о Гранлунде: раньше он был в топ-10, а теперь у него 2 гола в 37 матчах

Будро — о Гранлунде: раньше он был в топ-10, а теперь у него 2 гола в 37 матчах
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро обрушился с критикой на игроков команды после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4), которое стало четвёртым подряд.

«Это была последняя капля. Теперь каждый может нас обыграть. Если мы не найдём своё чувство ответственности, то с нами будут происходить очень неприятные вещи. Некоторые наши парни — просто оболочка от тех хоккеистов, которых я знаю уже два с половиной года.

Тот же Микаэль Гранлунд. Я не могу стоять у него за спиной и постоянно говорить: «Эй, бросай же шайбу!». Он достаточно умный игрок. Последние два года, как я думал, он входил в десятку лучших хоккеистов в лиге. А теперь на его счету два гола в 37 матчах», — приводит слова Будро обозреватель Minneapolis Star-Tribune Майкл Руссо.

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